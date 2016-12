Nya tjänster 2018 när Malmö får universitet

MALMÖ Ett 50-tal nya akademiska tjänster kan skapas när Malmö högskola omvandlas till universitet den 1 januari om ett år. Då vill skolledningen också utveckla samarbetet med olika sektorer i samhället.

När högskolan nu skickar in ett underlag för vad man vill satsa på till regeringen, sätter skolledningen upp ambitiösa mål för hur de vill utveckla det nya universitet.

Fler forskare som fördjupar sig i ämnesområden som skolan, jämlik hälsa, migration och it är prioriterade mål.

– Malmös nya universitet ska vara en global förebild för hur akademin kan spela en aktiv roll för att driva på en hållbar samhällsutveckling, säger rektor Kerstin Tham.

Hon ger några exempel. Med utgångspunkt från Malmökommissionen har några forskare gjort en förstudie på Lindängen där man har intervjuat de boende om deras hälsa och vad de behöver för att minska ohälsan och utanförskapet.

– Studie sker i samarbete med Malmö stad och hälso- och sjukvården och är tänkt att leda till att insatser sätts in för att förebygga att fler drabbas av framförallt psykisk ohälsa. Då är det viktigt att börja redan med skolbarnen, berättar Kerstin Tham.

Just social hållbarhet är ett mål som Malmö högskola har forskat mycket kring. En hållbar stad, när det gäller miljön, är ett annat område där forskarna kommer att fortsätta jobba i nära samarbete med Malmö stad, SLU och Lunds universitet, men även internationellt.

Via sin tvärvetenskapliga forskning kring migration på Imer försöker högskolan också sprida kunskaper till olika yrkesgrupper. Tanken är även att skapa ett eget innovationskontor och ett holdingbolag för att utveckla kontakterna med näringslivet och få fram nya företagsidéer.

I dag finns 85 professorer på Malmö högskola och ett flertal studenter tar en doktorsexamen som kan leda till att de nu får större möjligheter att forska.

– När vi blir universitet skjuter regeringen till 90 miljoner för att vi ska kunna utveckla forskningen. Det innebär att fler kan forska inom olika områden och att vi måste anställa fler lärare till undervisningen. Just nu tror vi att det kan handla om 50-60 nya forskare och lärare, förklarar Kerstin Tham.

För att utveckla högskolan till ett universitet vill skolledningen stärka forskningen och forskarutbildningen genom utökad forskningstid för professorer och externfinansiering.

Kopplingen mellan utbildning och forskning ska också stärkas och man vill öka jämställdheten inom forskningsmiljön genom att ha tydliga akademiska karriärvägar.

– Vi är i dag den högskola i landet som har näst flest yrkesutbildningar. Det vill vi utveckla och knyta mer forskning till utbildningarna. Skolan är ett viktigt område, där de blivande förskollärarna och lärarna kan bidra i forskningen om skolans utveckling.

Redan 2017 söker Malmö högskola också efter minst 5 ”postdoktorer” från olika länder. Målet är att stärka de internationella kontakterna och få in forskare med andra specialinriktningar än de traditionellt svenska. Sen tidigare är 30 procent av de som studerar i Malmö från andra länder.

– Malmö och högskolan har sen många år tillbaka utvecklat en profil som kännetecknas av ett globalt och lokalt samhällsengagemang och ett utmaningsbaserat förhållningssätt till utbildning och forskning. Stan är lagom stor och det är lätt att mötas och samarbeta här, menar Kerstin Tham, som ser omvandlingen som en spännande utmaning.

Malmöborna märker av att högskolan omvandlas till universitet genom att alla skyltar och loggor ska bytas ut.

Det lär också bli fler studenter och forskare som ska bo, arbeta och leva i Malmö i framtiden.