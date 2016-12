Ännu en tung förlust för Malmö Redhawks

malmö Malmö Redhawks är inne i en tuff period och borta mot HV71 förlorade man med 5–3.

– Det var en för blek första period från oss som gjorde att vi fick jaga resten av matchen, sa Redhawks tränare Peter Andersson till Cmore.

Redhawks fick annars en drömstart på matchen då man tog ledningen redan efter tre minuter och 53 sekunder. Efter ett fint anfall hittade Nils Andersson Jens Olsson med en passning bakom ryggen. ”Jensa” i sin tur placerade in 0–1 intill den högra stolpen.

Men säg den glädje som varar. En minut senare var det nämligen kvitterat efter ett riktigt slumpmål. Anton Gustavssons skott studsade in via Noah Welch och 1–1 var ett faktum.



Efter målet fick hemmalaget massvis med energi och Redhawks hade svårt att hänga med. 2–1 kom strax efter kvitteringen då Ted Brithén styrde in pucken bakom Cristopher Nilstorp.

Men problemen slutade inte där för Redhawks. Med drygt fem minuter kvar av perioden satte Anton Bengtsson sitt andra mål för kvällen. Redhawks reducerade visserligen före pausvilan genom Erik Forsell men bortalaget hade ändå en jobbig period.

– Det var inte tillräckligt bra från vår sida, vi var för passiva, sa Forsell efter den första perioden.

I den andra perioden spelade Redhawks upp sig ordentligt. HV71 utökade visserligen till 4–2 genom Mattias Tedenby men Malmölaget var lite vassare.

Efter lite drygt tolv minuter satte Frederik Storm 4–3. Målet var snyggt då dansken drog till direkt på en studsande puck.

Efter målet var Redhawks på kvitteringsjakt men 4–3 stod sig perioden ut.

– Vi spelade mycket bättre i den här perioden. Alla parametrar blev bättre och vi hade nog ett litet övertag. Målet? Det var en studsande puck och jag försökte bara skjuta högt. Det var skönt att den satt, sa Frederik Storm.

Redhawks fortsatte att spela bra i den tredje perioden och skapade tryck mot hemmalagets mål. De bästa chanserna hade Fredrik Händemark men istället för 4–4 gjorde Erik Christensen 5–3 efter elva minuter. Tungt för Redhawks som inte var många centimetrar ifrån en kvittering.

Matchen slutade 5–3 och Redhawks fortsätter att dala i tabellen. Laget får ny chans till tre poäng redan på fredag då man tar emot Örebro hemma i arenan.