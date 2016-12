YIF skrällde mot mästarna

Vilt jubel i Ystads IF efter slutsignalen och skrällsegern mot IFK Kristianstad. I förgrunden deppar Leo Larsson, Kristianstads före detta YIF:are. Foto: Claes Hall

HANDBOLL Ystads IF står inte och faller med Kim Andersson, om nu någon trodde det. När fixstjärnan tvingades stanna hemma på grund av magsjuka passade hans lagkompisarna på att göra säsongens i särklass bästa match. YIF fick självaste IFK Kristianstad på fall.

– Vår bästa match för säsongen? Åtminstone en av de bästa, sa en glad och lättad Sebastian Seifert, YIF-tränaren, efter 28-25 hemma i arenan mot de regerande mästarna.

Med Kim Andersson hemma i sjukbädden var det upp till hans lagkompisar att axla manteln och ta ansvar.

– Det gjorde de verkligen. Många tog ett väldigt stort ansvar, berömde Seifert.

Inte så lite tack vare vasst distansskytte från två välvuxna ynglingar från Eslöv, 19-årige Lukas Sandell och ett år yngre Simon Källström, höll YIF jämna steg med IFK Kristianstad hela den första halvleken.

Lukas Sandell prickade in fem mål på sex skott och avslutade halvleken med att prickskjuta in 13-13 via Leo Larssons ribba.

Simon Källström satte sina tre första skott. Efter det andra, som gav 6-6, hade IFK-målvakten Nebojsa Simic fått nog. Utan att ha gjort en enda räddning lämnade han över målvaktsposten till Ystadsonen Leo Larsson. Det första skott som Larsson fick emot sig kom från Källström. Och gick i mål…

I den andra halvleken hade IFK bestämt sig: Sandell skulle stoppas. YIF:s högernia fick ta emot ett par rejäla törnar, kom lite ur rytm. brände två skott och bänkades. När han väl kom tillbaka in på banan sänktes han av en IFK-försvarare och kom efter detta inte in på planen igen.

– Jag landade på armen. En understräckning. Jag tror inte det är så farligt, meddelade Sandell efter slutsignalen.

Men den här kvällen stod dock flera andra i hemmakön för att ta fajten.

En av dem var målvakten Anders Persson, som med räddning efter räddning dukade för kompisarna att rycka ifrån i målprotokollet. Med kraft och finess tråcklade Hampus Andersson in ett par snygga mål från kanten, Calle Löfström slet sig loss från linjen och från nio meter visade lagkapten Alexander Borgstedt att krutet alltjämt är torrt.

YIF hade 22-18 när tio minuter återstod.

Vid 22-19 räddade Anders Persson en straff från Jerry Tollbring, precis som han gjorde en gång i den första halvleken. Strax innan hade han fått Albin Lagergren att skjuta en straff utanför.

Mästarna från Kristianstad var i brygga och hemmapubliken i extas.

Det var också Hampus Andersson, i extas alltså. Med sina mål till 24-20, 25-21 och 26-22 såg han till att hålla ett behagligt avstånd till ett vilt jagande bortalag.

Och YIF höll undan.

Skrällsegern skrevs till 28-25 efter att Anders Persson avslutat matchen med att göra sin fjärde straffräddning och den tredje från Jerry Tollbring.

– Han lägger ju straffarna i landslaget också, så jag har haft många att läsa in mig på, sa Anders Persson, som fick priset som bäste YIF:are.

– Vi spelade bra nästan hela matchen. Vi stressade IFK:arna till att ta ”fel” avslut. Det underlättade för mig.

– Och det är klart, utan Kim Andersson och så, att uppgiften blev lite lättare för oss eftersom ingen trodde på oss.

Utan Kim Andersson var valet att spela 5-1 i försvaret ett ganska lätt beslut för tränare Seifert att fatta:

– Vi stressade dem till att göra misstag de normalt sett inte gör. Vi spelade väldigt disciplinerat. Skönt inte bara att vinna utan också att få visa att vi kan spela bra handboll.

Förre YIF-målvakten Leo Larsson valde att inte hitta några mindre bra bortförklaringar.

– YIF var bättre och värda att vinna. Det var kul att få komma in, men det slank in för mycket. Vi gjorde för många enkla fel.