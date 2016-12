Tjuvarna passade på

LUND

Tre inbrott ägde rum under julen, en förhållandevis låg siffra, uppger Lundapolisen. Den reserverar sig dock för att fler anmälningar kan komma in de närmaste dagarna när människor återvänder efter firande på annan ort.

Samtliga tre skedde under julafton. Någon gång mellan klockan 10 och 23 bröts en altandörr upp till ett radhus på Sakförarevägen på Norra Fäladen. De boende saknar smycken, bland annat ett guldarmband och en brosch.

Ett annat radhus på Juryvägen i samma stadsdel fick ovälkommet besök mellan 15 och 21.

Tjuven eller tjuvarna kom över fem guldringar, halsband och kontanter.

Något senare, mellan klockan 16 och 24, drabbades en lägenhet på Van Dürens väg på väster. Det är oklart vad som blivit stulet.