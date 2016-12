Sövestad står på tur

ystad Byaprogram har tagits fram och beslutats för för Svarte. Glemmingebro, Löderup och nu står Sövestad på tur.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 16 februari 2016 att Sövestad skulle bli årets by för att ta fram ett program enligt projektet Fokus på byarna.

Syftet med projektet är att för en by i taget belysa vad som kan utvecklas i byn med fokus på den yttre miljön.

Under hösten 2016 har byalaget och bybor bjudits in till tre träffar i Sövestad under september och oktober. Tjänstemän och politiker från samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning deltog. Även en skolträff genomfördes med mellanstadieelever på Sövestads skola.

Dialogen har sedan sammanfattats i ett fokusprogram med förslag som blev klart i december.

I fokusprogrammet framgår det att byborna uppskattar skolan, idrottsplatsen, bokbussen och bussförbindelserna, Sövestads IF och närheten till Ystad och havet.

De förbättringar byborna föreslår för byn är bland annat följande:

q Sänkt hastighet för väg 13 och Krageholmsvägen.

q Bättre belysning på mindre vägar och vid lekplatsen.

q Rensa bort vegetation längs trottoarer vid riksväg 13 och runt dammen vid lekplatsen.

q Busshållsplats vid skolan.

q Bättre asfalt på bandyplanen.

q Cykel- och gångvägar.

q Göra lekplatsområdet till en mer innehållsrik mötesplats.

q Rusta upp lekplatsen.

q Bättre utemiljö på skolan.

Nu återstår kommunfullmäktiges beslut i januari eller februari i att anta fokusprogrammet för Sövestad som ett underlag för fortsatt utveckling av byn.

Den första prioriterade åtgärden som föreslås är att förbättra byns mötesplats. Det innebär att kommunen ska se över marken vid lekplatsen och utveckla den till en tydligare och mer innehållsrik mötesplats för byn