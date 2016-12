Årets bästa konserter Dansanta shower, superba sångare, mästerliga cellosviter och oemotståndlig jazz. Det mesta täcks in när våra kritiker listar årets mest minnesvärda konserter - som lockat fram både tårar och dans.

PETER ELIASSON:

Beyoncé, Parken, Köpenhamn:

Den lika proffsiga som trendmedvetna popdrottningen bjöd på en överväldigande påkostad och dansant show där de lugnare sångerna stod ut mest mot alla odds.

Brad Paisley, Route 91 Harvest Country Music Festival, Las Vegas:

Virginiabördige Paisley är inte bara Nashvilles bäste gitarrist, han är en scenauktoriet och entertainer av rang också. Sedan skadar det förstås inte att han är begåvad med en lika stark som varierat hitspäckad sångkatalog också.

Queen + Adam Lambert, Sweden Rock:

Som förväntat fick detta gäng allt annat att blekna i Norje. Precis så här ska Queens teatraliskt pompösa och smakfulla over the topalster framföras om Freddie Mercurys arv ska hedras fullt ut.

YVONNE ERLANDSSON

Bruce Springsteen – The River: Vid den tredje konserten fick vi äntligen det vi längtat efter – hela The River rakt av. Jag grät när Bruce plockade fram sina maracas och sjöng I wanna marry you.

Doug Seegers på Victoriateatern den 13 juni. Doug Seegers behöver inte sin askungesaga längre, det bevisade han vid den här konserten och med nya plattan Walking on the edge of the world.

Lindy och Orkestern på Hipp i Malmö den 9 oktober.

Den superbe Lindy Larsson med ett gäng lika hetlevrade musiker och sånger som balanserar på gränsen mellan det svartaste och det rödaste. Lindy fick oss alla att dansa i finalen utan att det kändes det minsta konstigt.

LARS-ERIK LARSSON:

Jakob Koranyi på Palladium i Malmö:

Bachs tre första cellosviter, mästerligt framförda med stor sensibilitet och utsökt musikalitet.

Leif Segerstam och Malmö Symfoniorkester på Malmö Live:

På programmet Dmitrij Sjostakovitjs första och sista symfoni, båda tolkade med perfektion i detaljerna och storartat helhetsgrepp.

Hector Berlioz oratorium L’Enfance du Christ med Malmö Symfoniorkester, DR Koncertkoret och fina solister på Malmö Live:

Marc Soustrots framförande var nog det bästa jag har hört med honom på Malmö Live

JAN OLSSON:

Nelson Faria-Magnus Lindgren hos Jazzklubben i Höör: Brasilianske gitarristen Nelson Faria och blågule saxofonisten/flöjtisten Magnus Lindgren i ett gränslöst mästarmöte med smak av såväl nordisk sommar som Copa Cabana. Andlöst vackert och rytmiskt oemotståndligt.

Richard Galliano i Mariakyrkan under jazzfestivalen i Ystad:

Den franske accordeonisten Richard Galliano på alldeles egen hand framför en hänförd publik. Franska chansoner och tidlös jazzmusik på en och samma gång, allt serverat av en helt unik ädelmusikant.

Georgie Fame-Amanda Sedgwick på Palladium i Malmö:

Slitstarke Georgie Fame tycks aldrig tappa entusiasmen, varken bakom sångmikrofonen eller vid pianot. Och Amanda Sedgwick påminde åter om att hon är en av vårt lands mest hörvärda saxofonister.