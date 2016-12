Fredricsons silver gav ännu ett ”guld”

Peder Fredricson på All In i OS-hoppningen i Rio de Janeiro.

UTMÄRKELSE Tar man individuellt OS-silver i den komplexa grenen hästhoppning är det ingen diskussion, man är överlägset bäste idrottsman i sydöstra Skåne.

– Fantastiskt roligt och hedrande att få utmärkelsen igen, säger Peder Fredricson från Vitaby.

Peder Fredricson, 44, gjorde det ingen annan mäktade med där borta i hettan i Rio: han red samtliga fem rundor utan att riva ett enda hinder med sin tioårige valack All In.

Utan tvekan var Peder den moraliske vinnaren, men eftersom reglerna sa att samtliga finalryttare började om på noll i den sista hoppningen, krävdes det omhoppning. Där var britten Nick Skelton på Big Star (som kvalade till finalen med fyra fel) 0,53 sekunder snabbare och knep guldet.

Peder fick ”nöja” sig med silvret.

– Direkt efteråt var jag väldigt glad ändå men jag tror nog jag kommer att reta mig allt mer, säger han.

Det finns chans till revansch, Peder hymlar inte med att det är nästa OS, i Tokyo, som är hans stora mål.

– Och där ska jag rida 53 hundradelar snabbare, skrattar han.

Chansen är stor att All In blir hans partner även då. Hästen kommer att vara fjorton år 2020, en helt perfekt ålder för de stora mästerskapen.

För Peder var det andra OS-silvret, det första tog han med laget i Aten 2004 (på hästen Magic Bengtsson) och han vet hur man förbereder sig och sin häst för att vara som allra bäst när det gäller. Inför Rio-resan var allt ytterst noga planerat.

– Jag gick in i min bubbla redan på sommaren. Jag slutade med en massa vanliga sysslor, som mitt designarbete, plantering i trädgården och liknande sysslor, och min hustru Lisen tog hand om det mesta kring familjen och vår hästverksamhet. Allt handlade om mig och min häst.

Peder bantade ner sig till perfekt vikt och fick rätt behandling för sin ömma rygg, All In arbetades med kondition, fitness (för hans ovanligt känsliga muskler) och hoppteknik. All In klarade också sin första flygresa utan minsta bekymmer och landade tillsammans med sin ryttare i Rio laddad till tänderna. Och det blev, som bekant, optimal utdelning (nästan).

Efter OS var det meningen att Peder skulle satsa på vintersäsongens världscuptävlingar, men den planen tvingades Peder ändra.

– All In fick känning av kolik, något han haft återkommande, och vi beslöt att göra ett ingrepp, berättar Peder.

På Jägersros hästklinik gick man in och rättade till tarmen (som ideligen fastnade på ett band mellan njuren och levern). Operationen lyckades hundraprocentigt.

– Så nu joggar vi igång honom och i februari-mars ska han kunna börja hoppa igen, säger Peder.

I All Ins frånvaro har Peder i stället ridit Flip’s Little Sparrow och Zaloubet i världscupen.

– Zaloubet är bara nio år och han har nu fått en massa nyttig erfarenhet, säger Peder.

Ständigt i farten på de stora internationella arenorna accentuerar Peders överlägsenhet som bäste idrottsman i sydost-Skåne.

– Det är roligt med uppmärksamheten. Inte bara för mig själv, utan också för ridsporten. Dessutom hoppas jag att det inspirerar ungdomar i regionen när de ser att det går att komma långt med hårt arbete och kärlek för det man gör.