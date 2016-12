Anna Bardis Eslövs poängräddare

HANDBOLL Team Eslövs IK stod för en imponerande insats i annandagens bortamatch mot Kristianstads HK och fick oavgjort, 30-30. Med ett straffmål tio sekunder från slutet räddade Anna Bardis den ena derbypoängen.

– Vi får vara nöjda med en poäng, framför allteftersom vi bara hade åtta spelare med oss, sa Team Eslövs tränare Tomas Westerlund.

Kristianstad har imponerat under säsongen men EIK lyckades störa hemmalaget långa stunder av matchen.

Team Eslöv hade länge slagläge, men orkade inte riktigt i andra halvlek och hemmalaget kunde gå förbi i en svängig tillställning inför 1 322 åskådare i Kristianstad idrottshall.

Bortatjejerna visade dock stark moral och kom tillbaka på slutet.

I den första halvleken var EIK under med som mest fem mål, vid bland annat 7-12. Bara för att gå ikapp till 15-15 i paus.

Elva minuter från slutet ledde EIK med fyra mål vid 27-23. Å andra sidan låg de under med 27-29 när bara fem minuter återstod. Till slut blev det oavgjort med systrarna Bardis, Anna och Julia, som främsta målgörare. Anna prickade in 13 mål och Julia sex. Ett extra stort plus också till Sara Strand.

– Vi släppte ju in 30 mål och det var inte så bra men överlag var det ändå positivt. Och vi gjorde ju trots allt 30 mål framåt. I den andra halvleken gick vi runt på samma lag så det var bra av oss att få med en poäng, sa Westerlund.