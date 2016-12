Faktabok ger ny syn på julgran och skog

recension/litteratur

BOK

Trädens hemliga liv

Författare: Peter Wohlleben

Översättning: Jim Jakobsson

Förlag: Norstedts

Tyske skogvaktaren Peter Wohllebens bok om trädens hemliga liv blev en oväntad bestseller i Tyskland, fick ett helt uppslag i New York Times och har sedan dess översatts till otaliga språk. Hans teorier om träd, deras levnadssätt och kommunikation med varandra har dykt upp i åtskilliga artiklar sedan boken kom ut och han dök även upp hos Skavlan.

Det är lätt att se ett träd som ett statiskt torrt träföremål som visserligen är vid liv men står där det står. Detta är dock långt ifrån sanningen – under barken pågår ett intensivt liv där vatten snabbt pumpas från jorden ut i grenarna. Utbytet sker dessutom även mellan träden, det har visat sig att träd är väldigt sociala varelser och att ett helt kontaktnät under mark skickar meddelanden fram och tillbaka.

För att ett träd ska överleva på lång sikt är det nödvändigt att det tar hjälp och skydd från andra träd och samtidigt hjälper och skyddar dem. De är precis som människor, lever i familjer vilket gör att de har bättre förutsättningar för att överleva. De klarar sig genom väder och vind, dämpar stark hetta eller köld och lagrar vatten inför torrare perioder. Samtliga träd är viktiga för gemenskapen och därför stöttas även skadade eller döende träd av sina artfränder.

Från marken förses de med näringsämnen och om det uppstår fara kan de sända ut budskap via rötterna vid djur- eller insektsangrepp så att bark och blad smakar bittert. Nyheterna sprids både kemiskt och elektriskt med en hastighet av en centimeter per sekund. Träd har helt enkelt både känsel, luktsinne och uppfattningsförmåga.

När nyheten att angrepp pågår nått fram börjar till exempel alla ekar i närheten att pumpa ut garvämnen i sina ådror. Ofta kopplas svampar in för att nyheterna ska kunna spridas ännu snabbare. ”En enda svamp kan under århundradens lopp bre ut sig över flera kvadratkilometer och därmed bilda ett nät som binder ihop flera skogar”.

Peter Wohlleben förklarar att en bokskog där träden står tätt är mer produktiv än en där de står glest eftersom näringsämnen och vatten ser till att fördelas rättvist vilket gör att varje enskilt träd får så hög kvalitet som möjligt: ”Ett träd kan aldrig vara bättre än den omgivande skogen”.

Wohllebens bok är som många andra faktaböcker både lättläst och svårläst på samma gång. Den är torrt underbar till sin natur men det hade varit fantastiskt med en illustrerad version.

Jag ser med andra ögon på min julgran, är ännu mer uppmärksam på träd och hur de uppför sig när jag är ute och vandrar, och har fått ett citat i huvudet av, om jag minns rätt, journalisten och natur-profilen Jan Danielsson: ”Tittar man tillräckligt länge på ett träd börjar det titta tillbaka på en”.