Att leva är att falla

Krönika Häromveckan intervjuade jag Majken, på hennes 100-årsdag. Förutom att i största allmänhet chockera mig med sin pigghet, skärpa och anslående fräschör anförtrodde hon mig att hon dagligen övar sig på att falla. Eller nej, inte på att falla. Men på att ta sig upp från golvet.

Gamla människor blir ju ofta liggande, påpekade hon. Men inte hon. Hon kan ta sig upp. Hon tränar.

Att leva är att ständigt riskera att falla. Det gäller inte bara 100-åringar. Livets stig är full av fallgropar, och ingen kan undvika att kliva i dem. Titt som tätt.

Jag vet inte om ni såg Patti Smith sjunga A hard rain’s a-gonna fall på Nobeldagen. Om ni inte gjorde det så måste ni göra det. Nu. SVT Play. Ni kan läsa vidare sedan.

Jag grät som ett barn när jag såg det där framträdandet. Det var magiskt. Den obeskrivligt berörande sången, den fullkomligt raka, nakna mänskligheten när hon plötsligt kom av sig. För det gjorde hon. Mitt i alltihop bröt hon och förklarade att hon var så fruktansvärt nervös, och så bad hon om ursäkt och frågade om hon kunde få börja om?

Det fick hon, och sedan sjöng hon färdigt sången med en sådan intensitet att det knappt gick att andas. Jag har varit rädd att hon har gått omkring och hatat sig själv för det där. Hon var på Nobelprisutdelningen i Bob Dylans ställe. Hon hade anförtrotts äran att sjunga hans sång inför alla kungligheter och akademiska potentater och en hel värld av tv-tittare.

Och så sjöng hon fel. Hon föll. Handlöst. Inför en miljonpublik.

Det var bara det att det var ett så oerhört vackert fall. Det var som att hon, liksom Majken, hade övat sig på just det där. Att åbäka sig upp. Att resa sig på nytt. Alltsammans; missen, avbrottet, hennes närvaro och ödmjukhet när hon stod där, i fallgropens botten, och bad om förlåtelse, innan hon kravlade upp och levererade en sång som fick nackhåren att resa sig av fröjd och förtvivlan över hur ohyggligt svårt och sanslöst stort det är att vara människa.

I alla fall. Så har jag alltså gått omkring och bekymrats av tanken på att hon är helt knäckt av det som hände. Därför blev jag så lättad när jag läste hennes egen skildring av det hela, i The New Yorker, och faktiskt lyckades hon få mig i tårar än en gång. Med samma totala ärlighet som präglade framträdandet på Nobeldagen beskriver hon i detalj hur alltihop kändes, och hur hon efteråt satte sig på sin plats full av ”den förödmjukande svedan av ett misslyckande” men också med ”den märkliga insikten om att jag hade klivit in i, och verkligen levt, orden i sången”. Vilket var exakt vad hon gjorde. Första versen rymmer fraserna ”I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains, I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways”, och är det inte just det man gör? Snubblar fram bland dimmiga berg? Krälar fram på krokiga vägar? Snubblar och krälar, och kämpar sig upp igen?

Nu lämnar vi snart 2016, och jag ska bära Patti Smith som en gnistrande pärla i mitt hjärta när jag äntrar det nya året. ”When black is the colour, when none is the number” ska jag tänka på hur hon stod där, gav allt, tappade fotfästet och återfick det. Jag ska tänka på Majken, som övar sig på att krångla sig upp från golvet. Jag ska tänka på att endast den som vandrar vägen fram kan falla, och att den som i stället väljer att sitta stilla vid vägkanten i och för sig inte riskerar några obehagliga vurpor, men å andra sidan knappast kommer att erövra några nya vyer heller.

Knepet är inte att undvika livets krokben utan att våga se risken för ett misslyckande i ögonen och tänka att ja, det här kanske går åt skogen, men då får det väl göra det, då ska jag nog lyckas trassla mig igenom den, skogen, på ett eller annat vis, och ta mig ut på andra sidan.

Så ha nu först en god jul. Sedan gasar vi rakt in i 2017. Det kommer att ge oss både trasiga byxknän och blåmärken på smalbenen, men det är helt i sin ordning.

Gott nytt år. Nu kör vi.