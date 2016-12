Ombud inte längre misstänkt

höör

Skånetrafiken polisanmälde serviceombudet i Höör sedan man inte fått in två miljoner kronor för redovisad försäljning av tågbiljetter. På fredagen stod det klart att polisen inte kommer inleda någon förundersökning. Därmed kvarstår inte längre några brottsmisstankar mot serviceombudet.

I fredagens tidning kunde SkD berätta att Skånetrafiken lämnat in en polisanmälan om förskingring mot serviceombudet i Höör som man haft ett samarbete med under fem års tid. Anledningen var att Skånetrafiken anser att man saknar betalningar på drygt två miljoner kronor från serviceombudet för försäljning som skett under hösten. Polisen meddelar nu att förundersökning ej kommer att inledas.

– Ärendet anses vara civilrättsligt, säger Niklas Årcén, kommunpolis i Höör.

Serviceombudet är därmed inte längre misstänkt för något brott. Det återstår att se om Skånetrafiken kommer begära civilrättslig prövning i tingsrätten.