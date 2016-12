Skånetrafikens två miljoner gick upp i rök

Höör Skånetrafikens återförsäljare i Höör misstänks ha förskingrat drygt två miljoner kronor under hösten och vintern. Det handlar om pengar från biljettförsäljning som aldrig skickades tillbaka till Skånetrafiken. Häromdagen lämnades en polisanmälan in.

De senaste dagarna har många Höörsbor rasat på sociala medier över att det inte längre finns ett serviceombud när det gäller köp av tågkort och biljetter. Nu kastas nytt ljus över historien sedan Skånetrafiken polisanmält serviceombudet.

Skånetrafikens avtal med återförsäljaren i Höör har fungerat utan problem under fem års tid fram till i september i år.

– De har skickat vidare intäkterna från all försäljning till oss. I slutändan har de behållit sin provision enligt avtalet, säger Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken med ansvar för bolagets säljkanaler.

I september hände något. Ombudets betalningar till Skånetrafiken minskade då väsentligt. Ett förfarande som fortsatte under hösten.

– Vi har skickat påminnelser och pratat med ägarna. Vi har delvis fått tillbaka vissa belopp men fortfarande saknas drygt två miljoner kronor. Det handlar om väldigt mycket pengar, säger Camilla Bunke.

Skånetrafiken såg till slut ingen annan utväg än att säga upp avtalet med återförsäljaren och lämna in en polisanmälan. Något som skedde den 20 december.

– Återförsäljaren säger att de inte kan betala. Vi ser allvarligt på det inträffade naturligtvis, säger Camilla Bunke.

Skånetrafiken har i dag fullskaliga samarbeten med mellan 35 och 40 serviceombud plus fem egna kundcenter. Att något sådant här inträffar hör inte till vanligheterna enligt Camilla Bunke.

– Jag har jobbat med det här i sex år och det är väldigt ovanligt. Vi har en rigorös kontroll, säger hon.

Hur kan då något sådant inträffa och pågå i flera månader?

– För det första har vi en eftersläpning på en månad vilket medförde att vi upptäckte bristen på betalningar först i oktober. Vi har påmint och som sagt delvis fått betalt. Men vi har inte fått in beloppen som vi skulle ha haft, säger Camilla Bunke.

Kunde ni gjort något annorlunda?

– Kanske kunde vi ha haft en tätare dialog. Men det är lätt att säga nu och vi har haft en dialog.

Att Höör inte längre har ett serviceombud för olika biljett- och kortköp kom som en chock för många Höörsbor i veckan när återförsäljaren gick ut och meddelade på facebook att man inte längre skulle erbjuda servicen. Skånetrafiken har satt upp flera skyltar vid stationsområdet för att informera.

– Coop på Mejerigatan säljer vissa förladdade biljetter och kort. Det finns automater på stationen. Man kan köpa biljett i vår app. Ett alternativ är också att gå på en regionbuss där man kan göra alla ärenden.

– Vi för också diskussioner om att hitta en ny samarbetspartner men där är vi inte framme ännu. Det ska vara rätt geografiskt läge och annat som ska stämma, säger Camilla Bunke.

SkD var under torsdagen i kontakt med en av ägarna till serviceombudet. Hon bekräftade då att man halkat efter med vissa betalningar.

– Visst ligger där en skuld och vi försöker hålla en förhandling med Skånetrafiken. Att vi har blivit polisanmälda har jag inte fått någon information om, säger hon och hänvisade sedan till sin kollega som inte återkom.