Preem överklagar sanering

MALMÖ Föroreningar har upptäckts på ett område i Malmö hamn. Och nu kräver miljöförvaltningen ytterligare åtgärder av Preem, som tidigare ägde fastigheten och depån.

Men bolaget överklagar nu beslutet om en provtagningsplan hos länsstyrelsen.

Preem hänvisar till att man redan har lagt cirka 17 miljoner kronor på att efterbehandla fastigheten. Och att åtgärderna godkänts av miljöförvaltningen.

Men enligt Malmö stad är det flera nya provtagningar som behöver göras.

Och vid ett beslut i mitten av november krävdes att bolaget skulle komma in med förslag på en provtagningsplan för miljötekniska undersökningar.

Det rör sig om fastigheterna Mineraloljan 3, 16 och 17 nära Flinterännegatan och Oljevägen i hamnen.

I planen ska en rad provpunkter placeras ut och det ska framgå hur många prover som är aktuella och på vilket djup de ska tas.

Provtagningen ska, enligt miljöförvaltningen, även omfatta mark under grundvattenytan och under befintliga cisterner. Men Preem reagerar mot olika punkter i beslutet.

Man anser bland annat att kravet på att provtagningen även ska omfatta mark under grundvattenytan är oskäligt och bör upphävas.

Detta med hänvisning till de ”omfattande och kostsamma” saneringsåtgärder som redan vidtagits på den aktuella platsen.

– Verksamheten är överlåten till en annan utövare som ska fortsätta att använda cisternerna.

– Men det finns mycket stor risk för att de skadas och att det blir sättningar i marken vid borrning.

På det aktuella området har Preem tidigare bedrivit verksamhet genom lagring av drivmedel. Men verksamheten avvecklades för att fastigheten skulle säljas. Enligt Malmö stad skedde det i mitten av 2000-talet. Men bolaget uppger att verksamheten avslutades redan 1987, då depån stängdes.

– Syftet med undersökningen är att utreda situationen kring föroreningar inom fastigheten, skriver miljöinspektör Maria Hansson i beslutet som togs på delegation.

Information ska även ingå om vilka kemikalier som lagrats och lastats på området.

Och även var någonstans som det har förekommit spill, läckage och eventuella olyckor.

Preem anser i sin överklagan också att det behövs mer tid för att bland annat undersöka den sanerade marken.

Tidigare undersökningar av marken och grundvattnet visade att där fanns oljeföroreningar. Och olika åtgärder genomfördes i etapper.

Men inom vissa delar har fler föroreningar påträffats bland annat under asfalterade ytor.

Miljöförvaltningen anser att det finns skäl att bryta upp asfalten redan nu. Och att det inte går att avvakta till grävarbeten vid en eventuell framtida exploatering.