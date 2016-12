Har du varit snäll i år?

Med 118 personer ombord kapades ett flygplan under in libysk inrikesflygning. Kaparna tvingade piloterna flyga till Malta.

Enligt The Guardian är det en Airbus 320 från Afriqqiyah Airlines som var på väg mellan Sabha och Tripoli som kapats. Flygplanet landade på Malta 11.32 på fredagen.

The Times of Malta (ToM) uppger att det rör sig om två kapare ombord på flygplanet som säger sig tillhöra pro-Kaddadi-gruppen Al Fatah Al Gadida och vara beväpnade med en handgranat. Kaparna har hotat spränga planet.

Kaparna uppges förhandla med den matesiska transportministern. Enligt ToM ska kaparna ha sagt sig vara beredda att släppa alla passagerarna men inte besättningen. Det är ännu oklart vad de ställer för krav.

Strax före klockan 14.00 fick en första grupp passagerare – kvinnor och barn – lämna flygplanet.

First group of passengers, consisting of women and children, being released now.

