Filmkritikernas favoriter

Årets bästa filmer Western, humor, drama, socialrealism, sci-fi, animerat – allt finns med när tidningens filmkritiker har valt ut årets bästa filmer. Mest populär är tyska regissören Maren Ades Min pappa Toni Erdmann

MATILDA ARBORELIUS:

Jätten, regi Johannes Nyholm: Johannes Nyholms långfilmsdebut är suggestiva drömbilder, fantastisk musik och en blandning av svensk folktro och svart vardag. En smått magisk film som lämnar en alldeles speciell känsla i kroppen.

Min pappa Toni Erdmann, regi Maren Ade:

Årets mest originella film. Med komplexitet och humor skildrar den en pappa som med löständer och peruk försöker förbättra sin relation till sin upptagne dotter och samtidigt ställa hennes liv på ända.

Mitt liv som Zucchini, regi Claude Barras:

Animerad barnfilm som inte räds ta upp svåra ämnen utan att först linda in dem i bomull. Dessa rödkindade barnhemsbarn visar att vänskap och kärlek övervinner allt. Rolig är den också.

INGELA BROVIK:

Jag, Daniel Blake, regi Ken Loach:

En passionerad film om rättvisa i ett alltmer polariserat klassamhälle där den 59-årige snickaren inte får sjukpenning efter hjärtinfarkt trots läkarintyg. Stark, rolig och arg film där rätt person i varje roll skapar autenticitet (typiskt Loach).

Bortom Lampedusa, regi Gianfranco Rossi:

En nedtonad stilla dokumentärfilm om italienska ön Lampedusa dit tusentals flyktingar tagit sig, skildrar i långa tagningar okommenterat vardagsliv, en film som går emot tidsandan,

Francofonia, regi Alexander Sokurovs:

En avantgardistisk rysk film där konstmuseet Louvren i Paris under andra världskriget är skådeplatsen för en egensinnig berättelse om historia, tid och rum och makt och identitet.

PETER ELIASSON:

The Big Short, regi Adam McKay:

Synnerligen flyhänt och underhållande ensemblerulle med verklighetsbakgrund om ett gäng udda individer bakom kulisserna, som förutsåg och försökte casha in på den förestående finanskraschen 2008.

Deadpool, regi Tim Miller:

Det kunde barkat rätt åt skogen om okänsligheten och fegheten fått regera, men titelrollsinnehavaren Ryan Reynolds och regissören Tim Miller fångade exakt rätt ton, respektlöshet, kaxighet och extrema våldsnivå när de förde över Marvels mesta antihjälte till vita duken

The Dressmaker, regi Jocelyn Moorhouse

Kate Winslet briljerar i detta underbart skruvade, knasiga och svart humoristiska drama om en fingerfärdig sömmerska som bokstavligt talat återbesöker sitt mörka förflutna i hålan hon en gång flydde från efter att ha blivit anklagad för mord.

ROLAND KLINTEBERG:

Hell or highwater, regi David Mackenzie:

Den här toppar med marginal min årslista över minnesvärda filmer 2016. Det är en modern western i samma anda som Bogdanovich The Last Picture Show, det vill säga om och kring Texas i brytningstid mellan nytt och gammalt. Jeff Bridges är lysande som åldrande Texas Ranger som jagar två bankrånare av den gamla skolan i en tid då moderna rånare sitter bakom skrivbord skyddade av lagar och advokater. En film jag kommer att se om så snart den kommer på dvd.

Arrival, regi Denis Villeneuve:

Arrival är glädjande nog ett lyft för klassisk sci-fi i allmänhet och främst för The day the earth stood still som gav genren nya perspektiv när den kom 1951. Om vi får besök från universum behöver det inte handla om världarnas krig utan kanske ett försök till ömsesidig kommunikation och rentav draghjälp in i framtiden.

Amy Adams monterar ner hela det klassiska scenariot på intellektuell nivå och filmen kan mycket väl bli en milstolpe i genren.

Min pappa Toni Erdmann, regi Maren Ade:

En film som jag inte kan släppa därför att den inte liknade någon annan film jag sett under året. Den försökte inte heller utan bara bjuder på sig själv och levererar alla tänkbara känsloyttringar med råge och en kreativitet som lägger ribban i takhöjd.

Relationen mellan pappa Winfried alias Toni Erdmann och hans karriärmedvetna dotter Ines är ett pärlband av roliga och underfundiga infall som tilltalar både hjärtat och hjärnan.

GUNILLA WEDDING:

The Hateful Eight, regi Quentin Tarantino:

Det svenska bioåret inleddes med en Tarantino extra allt. Fantastiskt välgjord, omåttligt blodig och suveränt välspelad är denna western. Och glimten i ögat finns där definitivt.

Jag, Daniel Blake, regi Ken Loach:

Jag gråter inte ofta på bio men Ken Loach har fortfarande förmågan att plocka fram det berörande, mänskliga där ilskan mot ett orimligt, orättvist och oförstående klassamhälle brinner starkare än någonsin.

Dave Johns som den 59-årige snickaren Daniel som på grund av sjukdom hamnar i ett riktigt moment 22 är fantastiskt bra.

Min pappa Toni Erdmann, regi Maren Ade: Årets mest annorlunda film som lyckas blanda humor och allvar på ett oväntat sätt och sätta fingret stenhårt på vikten av att tillvarata livets bästa stunder och samtidigt visa på det absurda i vår materialistiska och högst orättvisa värld.