Brink sadlar om – kör STCC 2017

MOTOR Efter tre framgångsrika år i rallycross, toppat med ett SM-guld 2015 i supercar lites-klassen, sadlar Tobias Brink från Eslöv om. Nästa år återvänder han till banracingen och tar steget in STCC.

– Allt lyfts till en högre nivå. Att få köra STCC är något jag sett fram emot sedan barnsben. En dröm går i uppfyllelse, hälsar 27-årige Brink.

Det tredje året i supercar lites-serien blev hans sista som rallycrossförare. Nästa år gör Brink comeback inom banracingen.

– Vi har haft tre fantastiska rallycrossår, som gett oss mycket. Men man strävar hela tiden mot nya mål. Skulle vi fortsätta inom rallycrossen hade nästa steg uppåt varit VM-serien i supercar, men en sådan satsning hade vi inte fått ihop rent ekonomiskt.

Detta i kombination med att STCC presenterade ett nytt reglemente gjorde att valet föll på banracingen. Läget är perfekt att ge sig in i STCC-matchen, hävdar Tobias Brink.

– Det är Sveriges främsta och häftigaste racingmästerskap jag ska vara med i.

Han blir inte ensam förare i Brink Motorsport när teamet tar steget in i STCC, Scandinavian Touring Car Championship. Här kommer teamet, som har sin bas i Eslöv, att mönstra två stycken Audi RS3 LMS TCR-bilar med Tobias Brink och Micke Olsson som förare.

– Valet föll på Audi av olika anledningar. En nackdel kan det vara att Audi inte tidigare varit med i detta sammanhang. Å andra sidan har de ett samarbete med Seat. Vi tror på farten. Och bilen är jäkligt häftig.

– Det ska bli himla kul att växla upp till två bilar i teamet. Fördelarna med att vara två är många. Vi kan diskutera spårval och allt.

STCC står under 2017 inför stora organisatoriska förändringar, när det nya TCR-reglementet träder i kraft och fasar ut den gamla bilmodell som tidigare använts. Dessutom går man från två till tre race per tävlingshelg, detta för att förstärka upplevelsen för publiken på plats.

– Det känns otroligt roligt att lyfta Brink Motorsport till en ny nivå. Vi känner oss redo att utmana de större teamen i STCC, hävdar Ted Brink, teamchefen, i ett pressmeddelande.

– Vi har jobbat hårt för att ta detta i mål under vintern. Vi tror på det nya TCR-reglementet och STCC-konceptet och ser fram emot att bli en del av ett förväntat uppsving i svensk racing 2017.

För Tobias Brink, 27 år, blir det förvisso debut i STCC, men någon novis i banracingsammanhang är han alls inte, guld i såväl Volvo S60 Challenge 2007 som i Camaro Cup 2012 som han tagit.

– För min del blir det här en inspirerande uppgift på flera plan. Jag har inte tävlat i racing på fyra år och senast jag körde framhjulsdrivet var 2007. Vi tar oss an den här uppgiften med ödmjukhet, men samtidigt är vi inte här bara för att fylla ut startfältet. Ambitionen är att vara med och slåss i toppen och utmana de bästa.

STCC-året 2017 inleds i Skåne på ”hemmabanan” Ring Knutstorp den 4-6 maj.

Totalt ska sju deltävlingar avgöras, en av dem i Finland, med final på Mantorp Park utanför Linköping den 14-16 september