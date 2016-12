Traditionsrik fotbollscup inleder året

STAFFANSTORP I över 20 år har traditionsfyllda Bråhögscupen spelats i Staffanstorp och den får även inleda 2017.

Från 4 till 8 januari tar de unga fotbollsspelarna över Bråhögshallen där en mängd spännande matcher kommer att avgöras.

När jul- och nyårsfirandet är avklarat är det sedan flera år Bråhögscupen som för många det enda rätta sättet att dra igång det nya året på. Turneringen brukar locka cirka 100 lag från hela regionen och dessutom 2 000 besökare.

Det är Kyrkheddinge IF som sedan 20 år tillbaka arrangerar den uppskattade Bråhögscupen och i år fick Jonas Permbeck, en av Kyrkheddinge IF:s duktiga ledare, kommunens barn- och ungdomsledarpris.

Jonas Permbeck har under många år varit ledare i Kyrkheddinge IF och varit mycket engagerad i föreningens alla lag, från de yngsta till de äldsta, heter det i prismotiveringen.

Bakom framgången med Bråhögscupen ligger stora frivilliga insatser från både föräldrar och ledare. Det handlar om allt från att döma matcherna till att skriva in resultat och se till så att det finns läsk och mackor åt alla.

Från och med 2017 inför Svenska Fotbollförbundet nya regler som betyder att man inte får utse vinnare i matcher som spelas i F- och P12-klasser och yngre.

Det betyder att alla i dessa åldrar hyllas som vinnare. Ett stort antal lag har redan anmält sig till 2017 års cup som alltså inleds den 4 januari.