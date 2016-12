Roslunds driv tar aldrig slut

Den legendariske tv-producenten Bengt Roslund är ofta ute hos föreläsningsföreningar eller bygdeföreningar och berättar om sitt spännande yrkesliv. Då kan det hända att ordföranden i den arrangerande föreningen undrar om han – för att inspirera publiken – får avslöja föredragshållarens ålder. Och att Bengt Roslund kan vara en källa till inspiration är lätt att förstå. Hela livet har han haft ett driv som tagit honom framåt – och det har han kvar. Det finns fortfarande drömprojekt som väntar.

Att ålder bara är en siffra och att det är nyttigt att hålla sig sysselsatt är Bengt Roslund ett levande bevis på. Han skulle lätt kunna passera för minst femton år under prästbetyget, även om han själv säger att han känner av åren och en och annan krämpa.

– Jag har förmaksflimmer, men det finns ju medicin. Och min bästa medicin är att få göra tv-program och vara ute och tala! säger han.

Under de kommande helgerna kommer två stora tv-produktioner som Bengt Roslund signerat.

Det är en föreställning med Cirkus Olympia och musikteaterföreställningen Charley’s tant, som han är lite extra stolt över.

– Det är kanske inte så många 87-åringar i världen som bildproducerar med fem kameror en två och en halv timma lång teaterpjäs för tv. Det kanske kan vara något för Guinness rekordbok, föreslår han med ett skratt.

Charley’s tant med Jan Malmsjö, Claes Malmberg och Marianne Mörck med flera är en föreställning, skapad på Gunnebo slott utanför Göteborg och inspelad på Galateatern i Malmö. I SVT den 4 januari kan man se resultatet.

Vi träffas i Bengt Roslunds fina våning mitt i centrala Malmö. Här sitter Skurt och tar igen sig i en stol och på ett bord står priset Årets Charlie, Cirkusakademiens motsvarighet till Guldbaggen. De representerar två viktiga inslag i Bengt Roslunds arbetsliv. Andra milstolpar är skol-tv, religiösa program, Fredriksdalsuppsättningar med Nils Poppe och Eva Rydberg och förstås Här är ditt liv med Lasse Holmqvist. Alltsammans pusselbitar i ett yrkesliv där det ofta gällt att hitta lösningar på problem, något Bengt Roslund uppenbarligen varit bra på. Om detta berättar han i boken Skam den som ger sig, en bok som kom för två år sedan och som ni läsare kommer att få möjlighet att läsa valda delar ur här i tidningen framöver. Han skrev den på begäran under en intensiv period, samtidigt som han arbetade med tv-produktioner.

Bengt Roslund har alltid haft ett behov av att vara igång.

– Jag har alltid varit – kanske – lite överaktiv. När jag började jobba som tonåring studerade jag samtidigt per korrespondens, när jag var lärare hade jag filmverksamhet och tävlade i smalfilm vid sidan av. Jag har alltid haft två saker på gång.

Film var Bengt Roslunds stora intresse redan innan tv fanns.

– För min första lärarlön köpte jag en smalfilmskamera. Sedan filmade jag, gjorde riktiga manus och film med ljud och tävlade i svensk amatörsmalfilm. Jag vann aldrig …

1961 började Bengt Roslund göra frilansproduktioner för Malmö-TV.

– Ett av dem var ett program med Karmelitsystrarna i Glumslöv. Det var det programmet som gjorde att de erbjöd mig jobb ”på riktigt” på SVT.

I tv-världen fick Bengt Roslund lov att utöva sin hobby, film, tillsammans med andra skickliga människor.

– De gjorde jobbet så att säga. Om jag sa i början av mitt tv-liv: ”Titta på det programmet i tv i kväll, för det har jag gjort”, så säger jag idag att det är inte sant. Ingen gör ett tv-program själv. Och jag är så glad att alla mina grundidéer inte blev gjorda riktigt som jag ville utan korrigerade av olika människor i teamet. Man är verkligen beroende av varandra, säger Bengt Roslund.

De stimulerande uppgifter han fått ta sig an genom yrkeslivet har gjort att arbetslusten har varit hög. Som under åren med Lasse Holmqvist.

– Och så är det den här fantastiska dockan som sitter där, säger Bengt Roslund och pekar på Skurt, den gröna figuren som var ett viktigt inslag i barn- och familjeliv under många år.

När TV3 var nya blev Skurt själv – efter ett provprogram – kontrakterad tillsammans med Ingamay Hörnberg.

– Det är nog det jag är mest tacksam för. Vi hade i arton år, två gånger i veckan, året om, möjlighet att nå barns och också vuxnas sinnen med de värderingar som vi trodde på. Vi träffar ännu folk som Skurt betydde mycket för. Och jag säger hej till Skurt när jag går och hej när jag kommer hem. Han har blivit något levande i mitt liv, säger Bengt Roslund.

Vad är det som du vill göra men inte hunnit ännu?

– Jag har egentligen fått göra alla programformer, så ur den aspekten har jag inte mer att önska. Däremot har jag hela tiden haft en dröm att göra en långfilm och jag hade faktiskt skrivit en långfilm när jag var 22 år. Ett filmbolag hade antagit den och jag skulle få regissera, men under resans gång gick bolaget i konkurs. Och så hoppas jag få göra fler föredrag.

Att hålla föredrag, eller kåsera, är något som Bengt Roslund numera gör i stor omfattning.

– Från sommaren till förra veckan har jag hållit femton föredrag. Det är väldigt stimulerande. Även om jag varje gång jag reser iväg blir nervös och tänker: ”Varför håller jag på med detta?”. Det är en anspänning varje gång. Men när man sedan träffar människorna och fångar dem, då tänker man: ”Vad underbart att jag håller på med det här!”

Bengt Roslund har mycket att berätta, många smått otroliga ögonblick ur sitt liv.

Finns det något i din karriär som du håller extra högt?

– Det är när jag står framför påven Paulus VI som första tv-producent hittills som fått en intervju med påven, och han håller min hand i sin och ser mig in i ögonen. Då kände jag att påve blir man inte om man inte har en alldeles speciell andlig utstrålning.