Förbundets hårda klappar till Redhawks

MALMÖ Det var inga roliga julklappar som ishockeyförbundets disciplinnämnd delade ut till Malmö Redhawks under tisdagen. Robin Alvarez avstängd två matcher och Nichlas Hardt tre. Dessutom tvingas båda böta 17000 kronor vardera.

Matchen borta mot Skellefteå blev dyrbar för Redhawks. Inte bara tre förlorade poäng utan dessutom två spelare avstängda i princip året ut.

Robin Alvarez fälls för att ha slagit undan benen på en motståndare. I domen skriver disciplinnämnden: ”Nämnden finner det utrett att Robin Alvarez gjort sig skyldig till bensvepning (slewfooting). Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher.”

Alvarez stängs av från den 22 december till och med den 28 december.

Nichlas Hardts straff blir lite längre, han stängs av för en huvudtackling från 22 december till och med 30 december:

”Nämnden finner det utrett att Nichlas Hardt gjort sig skyldig till en tackling mot huvudet. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher.”

Redhawks tränare Peter Andersson köper Alvarez avstängning rakt av:

– Jag förstod att det skulle komma något. I Alvarez fall var det glasklart och inget att säga om. Det var en klar slewfooting och det vill man varken se eller råka ut för. Att det skedde i stridens hetta och förmodligen var ett uttryck för frustation är ingen ursäkt, bara en förklaring, konstaterar han.

Däremot är han inte lika överens med nämnden om Nichlas Hardts avstängning:

– Den förstår jag inte riktigt. Det var ingen ful tackling och ingen ”blind side”. Ingen reagerade speciellt när det hände, vare sig hos oss eller motståndarna. Det kändes mer som en lite olycklig situation.

– Men det är bara för oss att respektera straffen. Vi vet att de är hårda när det gäller tacklingar och känner till straffskalorna, konstaterar Peter Andersson ödmjukt.

I samma match fick emellertid Redhawks målvakt Christopher Nihlstorp en spark i ryggen av en Skellefteåspelare. Denne åkte på matchstraff men fick bara en matchs avstängning ytterligare, vilket Peter Andersson är starkt kritisk mot:

– Konstigt att en sådan förseelse inte bestraffas hårdare än så. Det var inte långt ifrån en slewfooting som Alvarez straffades för, en avsiktlig och ful spark i ryggen.

Avstängningarna kommer förstås i ett tråkigt läge för Redhawks, som haft en vikande trend på sistone. Men Peter Andersson försöker ta det med jämnmod:

– Vi har egentligen inte råd med avstängningar, men vi har haft mycket folk borta förut. Det är bara för andra att kliva fram. Förhoppningsvis kommer Ilari Filppula tillbaka i stället och så får vi plocka in juniorer igen.

Blir det aktuellt att hämta tillbaka Lars Bryggman från Pantern igen?

– Ja, vi ska ställa frågan till Pantern så får vi se.

Allt är emellertid inte jämmer och elände i Malmö Redhawks. Under tisdagen blev det officiellt att klubben skriver kontrakt för ytterligare ett år med backen Erik Andersson.

– Sedan jag kom hit har både jag och min familj trivts jättebra och det är både skönt och jättekul att bli kvar här, säger Erik själv och fortsätter:

– Det viktiga är att klubben fortsätter att skynda långsamt och bygga från grunden. Det är också just det som Malmö Redhawks står för just nu och det tilltalar mig, att det är något som genomsyrar hela verksamheten.