Maktspelet som ledde till socialnämndens fall

KILLHULT Socialdemokraternas u-sväng i sista stund bäddade för beslutet i kommunfullmäktige i måndags kväll – att vägra socialnämnden ansvarsfrihet för 2014.

– Jag kunde inte kompromissa med det som jag känner är rätt, säger Håkan Hansson, ordförande i S i Hörby.

Här är de ledamöter och ersättare som satt i socialnämnden 2014, och som vägras ansvarsfrihet av fullmäktige

Ordinarie ledamöter: Birger Larsson (FP), ordförande, Maria Danielsson (C), 1:e vice ordförande, Susanne Meijer (S), 2:e vice ordförande, Staffan Salomonsson (då M nu FP), Venche Larsson (M), Per Elis Jansson (då M nu C), Bengt Hedlund (SPI), Gunvor Håkansson (C), Olle Aronson (KD), Johan Månsson (S), Lars-Evald Svensson (SPI), Gerty Holst (SD), Susanne Stjernfeldt (S). Ersättare: Lars Eriksson (då M nu C), Anders Lennardsson (C), Eva Nyman (FP), Kristina Hansen (KD), Tommy Neubert (S), Eva-Lena Danell-Törnkvist (V), Rolf Rosdahl (SPI), Bertil Andersson (-), Erik Ridderby (MP), Kristina Cavetoft (S). Eva Lindholm (M) och Martin Nilsson (M) var också ersättare i socialnämnden, men bara fram till halvårsskiftet 2014 då de hoppade av från nämnden.

Källa: Hörby kommun, kommunledningskontoret.