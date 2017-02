”Ingen väntar på en roman”

Sara Stridsberg debuterade som författare 2004 med romanen Happy Sally om kanalsimmerskan och simmardrottningen Sally Bauer och den fiktiva nutida Ellen som försöker göra om Bauers bedrift.

Efter det har Sara Stridsberg skrivit romanen Drömfakulteten om författaren och feministen Valeria Solanas, Darling River som är en skildring ur olika perspektiv av Nabakovs Lolita och så dramer om bland andra Medea och drottning Kristina. Men hon håller inte med mig när jag konstaterar att hon ofta skriver om mytiska kvinnor.

– Drömfakulteten om Valeria Solanas är egentligen enda gången jag skrivit om en mytisk kvinna, Jag läste hennes SCUM-manifest och blev både upprymd och förtvivlad och föreställde mig att hon måste varit den ensammaste kvinnan på jorden. Sedan kan man i och för sig också säga att själva platsen Beckomberga är mytisk.

Men samtidigt är Beckomberga-romanen annorlunda jämfört med mina andra böcker. Jag har nog aldrig skrivit något som legat så nära mig själv.

Beckomberga ode till min familj handlar om Jackie och hennes älskade men också alkoholiserad och depressiva pappa Jimmy Darling och om hennes mer stabila men också frånvarande mamma Lone. I slutet av 80-talet är Jimmy Darling intagen på Beckomberga och mentalsjukhuset blir också Jackies fristad. Som vuxen och själv förälder minns hon detta, hur platsen och människorna där påverkade henne och relationen till pappa.

Romanen blir också en skildring av mentalvård, av Beckomberga som slutligen stängs och om den allra, allra sista patienten där.

Sara Stridsbergs egen pappa var också intagen på Beckomberga under en period och hon har själv som barn besökt honom där men berättar att när hon började skriva om Beckomberga var det själva byggnaden hon hade tänkt sig att fokusera på.

– Jag hade väl inte glömt men jag hade gjort mig blind för att jag varit där som barn och jag hade föreställningen att jag skulle skriva något annat men när jag gick längst in stod min pappa där.

När Sara Stridsberg skrev romanen om Beckomberga tillbringade hon också mycket tid med att promenera i sjukhusparken och hon berättar att både den och byggnaden har förändrats mycket för henne under romanarbetet.

– Från början var det ödsligt, skrämmande och en symbol för skräck och en slags slutstation. Efterhand som jag skrev blev byggnaden mildare och vackrare och jag har sett så mycket annat där – som den vackra parken med växter som hämtats från andra sidan jorden. Något som också ändrats i vår tid är mentalsjukhusens historia, innan var de här pampiga husen en särskild slags utopi om att skapa en plats för den sköra människan. Sedan vet jag att det var så mycket annat också – ofta är det svårt att behålla bägge bilderna men i boken kan det vara bägge delarna – både hem och fängelse.

Efter att hon avslutat arbetet med Beckomberga har Sara Stridsberg känt sig glad, befriad och lättad. Det som hon beskriver som en ”skamplats i både kulturen och mig” har förvandlats. Hon berättar också att hon fått ovanligt mycket reaktioner på boken från läsare.

– Jag är överväldigad och känner mig hjälplös för att jag kanske inte klarar av att svara på rätt sätt. Folk som har minnen från Beckomberga berättar hur det tidigare inte vågat besöka platsen men efter att ha läst min bok har gjort det. Det är många saker jag blivit berörd av. Man skriver sin bok i ensamhet så jag var inte beredd på detta.

Inför arbetet med Beckomberga, ode till min familj gjorde Sara Stridsberg mycket research och hon har bland annat läst gamla sjukhusjournaler. Hon berättar att det är så inför varje roman – att hon måste veta mycket för att kunna skriva.

– I mina böcker finns det enormt mycket material som ligger utanför berättelsen. Material som måste finnas där men som inte måste användas.

Av Beckomberga-materialet har det också blivit en pjäs som ska spelas på Dramaten till hösten men vad som egentligen avgör om det Sara Stridsberg skriver ska bli en roman eller ett drama tycker hon är svårt att säga – samtidigt som hon konstaterar att de flesta dramer hon skriver är beställningar,

– För mig är att det större att skriva en bok, jag lever i min bok, den förändrar mitt liv. En pjäs är en lite mindre händelse i mitt liv och romanen är också ett hårdare arbete, ensammare. Ingen väntar någonsin på en roman – man vet inte ens om det ska bli något eller inte. Med en pjäs är jag mer säker.

Just nu arbetar Sara Stridsberg med en ny pjäs, ett beställningsverk som hon skriver för Teater Galeasen och regissören Ingela Olsson (som hon även skrev Medealand för). Hon berättar att pjäsen handlar om två amerikanska damer och ska heta Konsten att falla. När och ens om det blir någon mer roman är mer osäkert.

– Jag kan aldrig veta säkert om det blir en till. Jag vill jättegärna skriva en roman igen men varje gång jag skrivit färdigt en känns det som om jag glömmer bort hur man gör. Andra yrken kan man lära sig men inte det här. Det är samma svåra frågor, samma tomma papper varje gång.