ESLÖV En droganalys av avloppsvattnet i Eslövs tätort visar att cannabis är den drog som dominerar bland narkotikabrukare. Men mätningen skvallrar även om att missbruket av amfetamin sticker ut i Eslöv.

För första gången har Eslövs kommun låtit mäta spår av narkotika i avloppsvattnet. Mätningen gjordes vid tre tillfällen på reningsverket för Eslövs tätort och man fann rester av både cannabis, amfetamin och kokain i det orenade avloppsvattnet från toaletterna.

– Det var väldigt mycket cannabis. Vi vet genom andra undersökningar att cannabis är den största drogen, säger Anette Borglin som arbetar med drogförebyggande arbete i kommunen.

Drygt 20 000 invånare i Eslövs kommun är kopplade till Ellinge reningsverk, där provtagningen genomfördes. Mätningen gjordes under ett helt dygn och vid sammanlagt tre tillfällen.

Det första genomfördes under valborgsdygnet och två mätningar gjordes under maj månad.

Under valborgsdygnet visade analysresultatet att drygt 1200 doser cannabis återfanns i avloppsvattnet i Eslövs tätort. Det motsvarar 60 doser per 1000 invånare.

Det som överraskade Anette Borglin mest med analysresultatet var hur höga halter av amfetamin som återfanns i avloppsvattnet vid de tre mätningarna.

Under valborgsdygnet fanns spår som motsvarar drygt 463 doser amfetamin, vilket utslaget innebär 23 doser per 1000 invånare under dygnet.

– Amfetaminmissbruket var högt, konstaterar Anette Borglin.

Hon påpekar att siffrorna inte säger något om antalet missbrukare, eftersom samma brukare kan ta flera doser under ett dygn.

I en jämförelse med andra kommuner som gjort liknande undersökningar sticker Eslöv ut när det gäller halterna av amfetaminrester.

Enligt analysen tog invånarna i Eslövs tätort i genomsnitt nästan 19 doser amfetamin per 1000 invånare. I Helsingborg, som är en betydligt större stad, återfanns för två år sedan bara knappt 3 doser per 1000 invånare i avloppsvattnet.

En mätning i Hässleholm förra året visar att Eslöv ligger högre vid samtliga analystillfällen.

– Det är svårt att dra några slutsatser av resultatet, men det ger en fingervisning för att se om de metoder vi har fungerar, säger drogförebyggaren Anette Borglin.

Bakom siffrorna för amfetaminbruket tror hon att det i huvudsak döljer sig vuxna missbrukare.

Bland cannabisbrukarna tror hon att de yngre dominerar, från gymnasieåldern och uppåt. Anette Borglin upplever att en liberaliseringsvåg är en av de stora utmaningarna för att jobba mot cannabisbruket bland unga.

Är det drogförebyggande arbetet som bedrivs tillräckligt?

– Nej, det kan alltid utvecklas. Definitivt, säger Anette Borglin.

Ökade insatser mot föräldrar redan när barnen är små är en väg, menar hon. Dessutom efterfrågar hon nationella metoder som kan användas på kommunal nivå.

Nu ska kommunen fortsätta analysera knarkrester i avloppsvattnet en gång per år. På så sätt får man siffror på narkotikabruket som kan jämföras med tidigare år.

– Nästa år hoppas jag att det minskat, men drogförebyggande arbete handlar om ett långsiktigt arbete. Oftast kan man inte se resultatet på ett eller två år utan det tar lång tid.