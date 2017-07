Slottsfruarna i nytt ljus

De tre längorna stenslott sluter sig som en famn kring den kullerstensbelagda borggården och markerar att Skarhults slott är stängt för allmänheten. Det är ett hem, inget museum, och hitin kommer ingen objuden.

Men snart ska det bli ändring på det. I april öppnar utställningen som tar sikte på att revidera svensk historia. En utställning som ger en bild av starka kvinnor som trots att de gift sig till en omyndigförklaring, faktiskt varit kraften bakom både daglig drift och stora förändringar under århundraden.

– Jag har lovat Carl Johan att inte släppa in folk i vårt sovrum eller i köket, i övrigt får vi se hur det blir, skämtar Alexandra von Schwerin, nuvarande slottsfru på Skarhult.

Det var i jakten på sin egen roll som just slottsfru som idén kring utställningen föddes.

– Jag hade en förutfattad bild av vad en slottsfru var – att det var en lyxhustru som putsade silver och arrangerade blommor – och ett sådant liv var inte alls någonting för mig.



Istället engagerade Alexandra von Schwerin sig snabbt i driften och startade sig så småningom ett vindkraftsbolag. Samtidigt kände hon sig ensam i sin företagsamhet, speciellt i jämförelse med sin bild av ”slottsfrun”.

Så började hon söka bland kvinnorna i historien. Kvinnor som liksom henne bott i det röda slottet från 1500-talet. Det hon hittade gjorde henne både överraskad och arg.

– De var entreprenörer av rang. Kvinnor som både byggt, bott och drivit Skarhult genom sekel. Och inte någonstans får de ett erkännande för vad de gjort utan de fyller bara bilden av omyndiga fruar i vackra klänningar medan deras män och söner får all uppmärksamhet i historieskrivandet.

När Alexandra von Schwerin träffade historikern Dick Harrison luftade hon sin upptäckt – och ifrågasatte varför svensk historia bara berättas genom en förteckning av gubbar.

”Det finns inget skrivit om kvinnorna och makten eftersom ingen någonsin frågat efter det” blev svaret.

Under ett års tid har Alexandra von Schwerin och sex historiker, däribland nämnda Harrison, ägnat sig åt att gräva i Skarhults kvinnohistoria.

En forskare per århundrade, från 1500-talet och fram till 1900-talets nutid, har låtit Skarhult slott och kvinnorna här agera mikrokosmos för någonting som egentligen är genomgående för hela den svenska historien. Att kvinnor har styrt både slott, gårdar och emellanåt hela landet när männen legat i krig.

– Det skrivs såklart mängder om våra stora krigarkungar. Men det var varken Karl den X, XI eller XII som styrde Sverige under stormaktstiden. Det var Hedvig Eleonora.

Men kvinnor och makt passar inte in i bilden, och därför har den heller aldrig beskrivits. Förrän nu.

Materialet som forskarna hittat i Skarhults slottsgömmor ska nu sättas samman till både en utställning och en bok. Namnet är ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”. Boken släpps på Internationella kvinnodagen den 8 mars och utställningen invigs en månad senare av nytillträdda ärkebiskopen Antje Jackelén.

– Jag hoppas att det vi har hittat kan föda ett intresse för att forska vidare i fler kvinnohistorier – och att vi kan få en reviderad och sann bild i våra historieböcker, säger Alexandra von Schwerin som redan bokat in 3 000 skolelever för besök och guidade turer i slottet.

– Jag ser det här som ett viktigt komplement i deras historieundervisning eftersom skolböckerna inte är uppdaterade kring dessa fakta, säger hon.

Arbetet med att förvandla forskningsmaterialet till en utställning är påbörjat. Med hjälp av 875 000 kronor i stöd från Leader Mittskåne och ytterligare 400 000 kronor från länsstyrelsen ska historien göras levande.

Sex rum har tömts i den delen av slottet som fortfarande är mest slottslik. Här är fönsterna jättelika, takhöjden som en tvåvåningsvilla och i tornrummet hänger tofsprydda draperade tyger, tapeter från en annan tid och takmålningar som i en kyrka.

I dessa äldsta delar av Skarhults slott levde herrefolket från 1500-talet och ända fram till 1930-talet. Här finns fortfarande ingen möjlighet att värma rummen med annat än de öppna spisarna och länsstyrelsen har förbjudit friherre Carl Johan von Schwerin att ens slå i en spik här.

Under ett halvår ska just dessa rum ge plats åt utställningen med samma namn som boken. Till hjälp att skapa en upplevelse av forskningen kring Skarhults kvinnor har Alexandra von Schwerin tre unga utställningskuratorer, Linnéa Hansson, Hannah Fredriksson och Maria Olofsson.

– Vi spånar just nu på konceptet – men vi tänker oss ett rum per århundrade där vi ger en känsla för Mette Rosenkrantz, Beata von Königsmarck, Stina Piper, Maria von Schwerin och Margareta von Schwerins öden. Vi vill att varje rum ska väcka känslor, säger Hannah Fredriksson och Linnéa Hansson.

I rummet som ska fungera som entré kommer också samtliga 17 slottsfruar som föregått Alexandra von Schwerin att porträtteras. Och på utsidan av slottet ska långa tygvepor visa de fem utvalda. Det finns även tankar på att utnyttja slottsparken, kanske med QR-koder som går att läsa av med smarta mobiltelefoner.

Alexandra von Schwerin räknar med drygt 20 000 besökare under perioden april till september och arbetar med en plan för hur man ska lösa logistiken kring parkering, toalettbesök och möjligheten att fika.

– Det här är första gången som vi öppnar upp slottet -men går det bra så kanske det blir igen, säger hon.