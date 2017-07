Författaren Nene Ormes Malmö är fyllt av väsen och varelser. De sära, som besitter övernaturliga krafter, finns överallt. Hon debuterade 2010 med urban fantasy-boken Udda verklighet och följde upp med med Särskild 2012. Båda handlar om tjejen Udda som upptäcker en dold sida av Malmö.

– Jag har bott här sedan 1994 och älskar staden. Malmö lämpar sig väldigt väl för fantastik med sin bisarra historia, och så möter man nya kulturer och språk överallt, säger hon.

Böckerna är skrivna lite framåt i tiden. Nene Ormes vill att läsaren ska kunna sitta på samma plats och tidpunkt som när berättelsen utspelar sig.

Idén till böckerna kom redan 1995. Ett plank i Augustenborg som Nene Ormes passerade varje dag hade plötsligt förändrats. Det hade fått en port.

– Det var ett sant sagoögonblick för mig. Vem vet, hade jag passerat genom porten kanske jag inte hade kommit tillbaka. Tyvärr var jag en 19-åring med pojkvän, studier och en buss att passa. Dessutom hade det kunnat bli pinsamt att klampa in i någons trädgård med förklaringen att jag ville in i en sagovärld. Men jag fylldes av mängder av ”tänk om …”.

Upplevelsen fick henne att skapa ett rollspel med nordisk mytologi i en Malmöitisk sagovärld. Porten då? Den är borta. Kvar är ett gammalt slitet plank.

Rollspelet var grunden för boken Udda. En urban fantasy-bok. Realism tråkar nämligen ut henne.

– Vi kallar det mugglarböcker. De är till för folk som inte vet att magi är på riktigt.

Nene Ormes berättar att böckerna är en del av hennes plan att få svenskar att läsa mer fantastik samtidigt som hon låter fingerspetsarna möta varandra likt någon med världsherravälde i sikte. Hon är en mycket stolt nörd.

Fantastiken rymmer genrer som skräck, fantasy och science fiction.

– Som bokhandlare är jag rabiat genreälskare. Jag placeras gärna i ett fack.

De som tycker att hennes böcker är overkliga tycker hon synd om. De missar något i livet.

– Mina böcker är inte mer overkliga än annan fiktion. Konsekvent logik är väldigt viktigt i fantastik. Däremot är biljakter och deckare overkliga. Det kan inte dö så många i Midsomer varje år.

Även den magiska realismen ger hon en smocka.

– Vem som helst kan skriva in en talande rosa kanin i sin historia om man inte behöver förklara den.

Vid sidan av författandet jobbar hon på fantasybokhandeln i Malmö och det ger henne en unik position.

– Jag möter mina läsare dagligen och får hela tiden signera böcker. Det är en otrolig boost. Mest smickrad blir jag när andra nördar gillar det jag gör.

Värre var det med recensionerna efter första boken.

– De var väldigt berömmande, men … och det där ”menet” dödar. Jag dukade under av alla men. Nu läser jag inte recensioner längre.

Inom fantastiken är det vanligt med engelska låneord och nyord.

– Varför hitta på något som vi redan har ett ord för? I stället för övernaturlig har vi ordet sär som betyder unik och annorlunda. Och varför använda skepnadsskiftare när det finns hamnskiftare i den nordiska mytologin?

– Jag vill verkligen ta tillbaka det fina ordet sär. Att sär används nedlåtande, som i särklass, gör mig skitarg.

När Skånskan träffar Nene Ormes kommer hon direkt från morgonens motionssimning. Något hon plockat upp sedan tonåren då hon tävlingssimmade.

– Guldpantern är det enda jag vunnit sedan dess och då var jag 13 år. Alla fick pris i den åldern, säger hon och berättar att hon lät Queens We are the champions spela om och om igen när hon fick reda på utmärkelsen.

– Det känns helt surrealistiskt, men väldigt roligt.